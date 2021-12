Corona: Soldaten sind im Ennepe-Ruhr-Kreis angekommen

Schwelm. Bundeswehreinsatz im Ennepe-Ruhr-Kreis: 16 Soldaten haben nun in Schwelm ihren Dienst aufgenommen, um die Krise zu bewältigen.

Unterstützung von der Bundeswehr bei der Bewältigung der Pandemie hat jetzt der Ennepe-Ruhr-Kreis bekommen.„Zwar stehen wir im Vergleich zu vielen anderen Regionen derzeit noch ganz gut da. Das ändert aber gar nichts daran: Auch bei uns laufen Systeme und Menschen spürbar auf Volllast oder sogar darüber hinaus. In dieser Lage ist es gut, auch auf die Amtshilfe der Bundeswehr setzen zu können“, machte Landrat Olaf Schade bei der Begrüßung der 16 Soldaten des Versorgungsbataillons 7 im Schwelmer Kreishaus deutlich.

Nach einer Schulung werden die Soldaten Bürgerinnen und Bürger anrufen, die positiv auf Corona getestet worden sind, sie nachdrücklich auf ihre Pflicht zur Quarantäne hinweisen und nach engen Kontaktpersonen befragen.

„Seit 21 Monaten sind die Mitarbeiter des Fachbereiches Soziales und Gesundheit im Dauereinsatz. Sie leisten hervorragende Arbeit, sie sind aber nicht in der Lage, die Folgen der vierten Welle im Alleingang zu bewältigen“, macht Fachbereichsleiterin Astrid Hinterthür deutlich. Sie dankt daher auch Mitarbeitern anderer Fachbereiche der Kreisverwaltung, .

Maskenpflicht an Schulen hilft

Wie Hinterthür blickt auch der Landrat sorgenvoll darauf, wie sich die Coronazahlen derzeit bundes-, landes- und kreisweit entwickeln. „Immerhin“, so Schade, „ist auch die von uns Richtung Landesregierung deutlich formulierte Forderung, die Maskenpflicht in Klassenräumen wiedereinzuführen, endlich umgesetzt worden.“ Damit sinke nicht nur das Infektionsrisiko für Schüler und Lehrer. Das Gesundheitsamt müsse auch deutlich weniger Quarantänen aussprechen.

Mit Blick auf die sehr kurzfristige Wiedereröffnung des ehemaligen Impfzentrums in Ennepetal sowie den inzwischen feststehenden weiteren stationären Angeboten in Breckerfeld, Gevelsberg, Herdecke, Sprockhövel und Wetter sowie den Planungen für Hattingen und Witten stellt der Landrat zudem fest: „In nur zwei Wochen haben wir in Kombination mit dem Impfbus ein nahezu flächendeckendes Netz an Angeboten für Erst-, Zweit- und Drittimpfungen aufgebaut.“

