Corona: So funktioniert die Terminvergabe fürs Impfen

Am 1. Februar soll Impfstart auch für die über 80-Jährigen in Hattingen und Sprockhövel sein.

Aktuell sind mobile Impf-Teams noch in den Alten- und Pflegeheimen unterwegs - doch schon bald soll auch die Arbeit in den Impfzentren aufgenommen werden. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) hat jetzt mitgeteilt, wie über 80-Jährige aus Hattingen und Sprockhövel an einen Termin im Impfzentrum des EN-Kreises in Ennepetal bekommen.

Mit dem Informationsschreiben in der Hand gibt es verschiedene Möglichkeiten

Die Kommunen werden im Auftrag von Gesundheitsminister Laumann ein Informationsschreiben an die mehr als 300.000 Impfberechtigten in Westfalen-Lippe verschicken. Die Terminvergabe erfolgt online und telefonisch ab Montag, 25. Januar, 8 Uhr - und das läuft so:

Impfberechtigte Bürger können im Internet unter www.116117.de einen Termin vereinbaren. Darüber hinaus wird auch eine telefonische Terminvergabe unter den kostenfreien Telefonnummern 116 117 sowie ausschließlich im Bereich Westfalen-Lippe, zu dem Hattingen und Sprockhövel gehören, auch unter der Rufnummer 0800/ 116 117 02 möglich sein.

Keine Terminvergabe vor dem 25. Januar - und auch keine Wartelisten

Wichtig, so die KVWL: Es sind zunächst ausschließlich diejenigen Bürger berechtigt einen Termin zu vereinbaren, die das Informationsschreiben erhalten haben!

Eine Terminvergabe vor dem 25. Januar findet nicht statt, es gibt auch keine Wartelisten!

„Um es klar und deutlich zu sagen: Wir können nur so viele Termin e vergeben, wie Impfstoff da ist – und dieser ist im Moment begrenzt. Das sollte aber nicht zu Frust oder gar Verunsicherung unter den Bürgerinnen und Bürgern führen. Jeder, der möchte, wird geimpft – nur eben nicht alle auf einmal“, so der KVWL-Vorstand Dr. Dirk Spelmeyer, Dr. Volker Schrage und Thomas Müller. Sie appellieren an die Bürger, umsichtig und geduldig zu bleiben.

