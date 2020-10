Corona-Inzidenz für Hattingen und EN-Kreis auf Höchststand

Die Inzidenzwerte für Hattingen und den Ennepe-Ruhr-Kreis haben am Montagmorgen neue Höchstwerte erreicht.

In Hattingen sind vier Erkrankte hinzugekommen, was eine Sieben-Tage-Inzidenz von nun 119,3 ergibt. Übers Wochenende war dieser Wert von 100,95 am Freitag über 113,8 am Samstag auf 117,47 am Sonntag angestiegen.

202 Hattingerinnen und Hattinger, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, gelten als gesundet. Zwei sind bisher verstorben.

76 Neuinfektionen im Ennepe-Ruhr-Kreis gemeldet

Die Zahl der Infektionen ist im Enbnepe-Ruhr-Kreis innerhalb der letzten 24 Stunden um 76 angestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz – die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – liegt im Kreisgebiet bei 114,47 (Vortag 99,65). Damit gilt der Ennepe-Ruhr-Kreis weiterhin als Risikogebiet.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 30 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Einer von ihnen wird intensivmedizinisch betreut und beatmet.

Insgesamt gibt es im EN-Kreis jetzt 1552 bestätigte Corona-Fälle

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie gibt es im EN-Kreis 1552 bestätigte Corona-Fälle (Stand Montag, 26. Oktober, 9 Uhr), von diesen gelten 1061 als genesen.

Die aktuell 472 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (6), Ennepetal (30), Gevelsberg (54), Hattingen (75), Herdecke (105), Schwelm (31), Sprockhövel (21), Wetter (34) und Witten (116).

19 Menschen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis sind an oder mit dem Corona-Virus verstorben. Sie stammen aus Breckerfeld (1), Ennepetal (3), Gevelsberg (4), Hattingen (2), Herdecke (2), Schwelm (2), Sprockhövel (1), Wetter (2) und Witten (2).

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (17), Ennepetal (77), Gevelsberg (115), Hattingen (201), Herdecke (99), Schwelm (104), Sprockhövel (69), Wetter (81) und Witten (298).

Für die bestätigten Fälle sowie für begründete Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 1398 (Vortag 1303) Personen im Kreis.

