Corona in Hattingen: Kreis startet Impfung für Kinder ab 12

Hattingen. Die Impf-Kampagne wird vorangetrieben: Der EN-Kreis impft jetzt nach Anmeldung auch Zwölf- bis 15-Jährige aus Hattingen und den anderen Städten.

Herdenimmunität ist in der Corona-Pandemie noch längst nicht in Sicht. Zwar sind im EN-Kreis bereits mehr als 52 Prozent der Bürgerinnen und Bürger durchgeimpft, doch dies reicht bei weitem nicht. Jetzt gibt es die Gelegenheit, dass sich Zwölf- bis 15-Jährige im Impfzentrum ihren Piks abholen.

Das NRW-Gesundheitsministerium hat den Weg freigeräumt: Eltern können ihre Kinder gegen das Coronavirus impfen lassen. Voraussetzung hierfür sei eine umfassende Aufklärung durch einen Kinderarzt vor Ort, so das Ministerium.

An zwei Tagen sind die Impfungen möglich

Zwei Tage bietet der EN-Kreis nun in seinem Impfzentrum in Ennepetal (Kölner Straße 205) an: Freitag, 30. Juli, und Freitag, 6. August, jeweils von 14 bis 19 Uhr.

Um die Aufklärung sicherstellen zu können, stehen an diesen Nachmittagen Kinderärzte als Ansprechpartner zur Verfügung. Weil für die medizinische Beratung etwas mehr Zeit eingeplant werden muss, finden die Impfungen der Zwölf- bis 15-Jährigen nur mit Termin statt. Auf diese Weise sollen zu lange Wartezeiten vermieden werden.

Hier können die Termine gebucht werden

Buchungen sind im Internet auf der Seite www.terminland.de/impfzentrum_en2/ möglich. Es wird Biontech verimpft.

„Mindestens ein Sorgeberechtigter muss das Kind ins Impfzentrum begleiten, ebenfalls mitgebracht werden sollten der Personalausweis und falls vorhanden Impfpass und Gesundheitskarte“, so der Kreis.

Für alle Personen ab 16 Jahren gilt übrigens unverändert: Sie können das Impfzentrum täglich zwischen 14 und 20 Uhr ohne Termin aufsuchen.

Zwei Termine für den Impfbus in Hattingen

Und der Impfbus kommt in dieser Woche sogar zweimal nach Hattingen: Am heutigen Mittwoch, 9 bis 18 Uhr, steht er vor dem HAZ (Am Walzwerk 19) und am kommenden Samstag, 9 bis 14 Uhr, dann auf dem Platz vor dem Reschop Carré.

