Ist es eine Laune oder die Strafe von Mutter Natur? Nach gefühlt wochenlangem Dauerregen schenkt sie uns genau an diesen Tagen strahlenden Sonnenschein vom einem herrlich blauen Himmel – genau als wir es wegen der Corona-Krise nicht gemeinschaftlich erleben können. Dennoch gibt es hier jetzt einen Streifzug durch das Hattingen der vergangenen Tage, über denen steht: Abstand halten – Rücksicht nehmen – Herzlichkeit schenken!

Menschenleere Stadt Menschenleere Stadt Die wenig befahrene Reschop-Kreuzung, eine Auswirkung der Maßnahme der Bundesregierung zur Abschwächung der Pandemie in Hattingen am Montag, dem 23. März 2020 Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Menschenleere Stadt Fußgängerzone Gelinde Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Menschenleere Stadt Die Coburger-Fuchs Schafe Heidi und Lisa mit dem Lamm Lenny auf einer Wiese am Waldweg Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Menschenleere Stadt Fußgängerzone mit Kunstwerk *** Der Wächter *** Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Menschenleere Stadt Ein Skateboardfahrer fährt die Heggerstraße runter Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Menschenleere Stadt Ein Biker auf dem Ruhrtalweg nahe Campingplatz Stolle in Hattingen Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Menschenleere Stadt Taxi-Unternehmer Kemal Cömert mit Mundschutz in einem seiner drei Taxen in Hattingen am Montag, dem 23. März 2020 Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Menschenleere Stadt Drei Menschen stehen an der Ruhr beim Campingplatz Stolle mit Henrichshütte im Hintergrund; eine Auswirkung der Maßnahme der Bundesregierung zur Abschwächung der Pandemie in Hattingen am Montag, dem 23. März 2020 Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Menschenleere Stadt Eingang zum Reschop Carré gesperrt. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Menschenleere Stadt Leerer Obermarkt, eine Auswirkung der Maßnahme der Bundesregierung zur Abschwächung der Pandemie in Hattingen Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Menschenleere Stadt Die Coburger-Fuchs Schafe Heidi und Lisa mit dem Lamm Lenny auf einer Wiese am Waldweg Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Menschenleere Stadt Menschenleere Große Weilstraße Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Menschenleere Stadt Schild am REWE in der Fußgängerzone; Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Menschenleere Stadt Menschenleeres Gelinde Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Menschenleere Stadt Obere Heggerstraße mit der Skulptur *** Die Liegende *** Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Menschenleere Stadt Ein Mann mit Mundschutz steht zwischen den Skulpturen *** Zwei Schmelzer *** auf dem Marktplatz in Welper Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Menschenleere Stadt Spielgeräte auf dem Marktplatz in Welper Hattingen mit Flatterband gesperrt am Montag, dem 23. März 2020 Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Menschenleere Stadt Heimbewohnerin Luise Müller spricht am Montag, dem 23. März 2020 mit ihrer Tochter durch ein gekipptes Fenster des Emmy-Kruppke Seniorenzentrums an der Thingstraße in Hattingen Welper; Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Menschenleere Stadt Der leere Marktplatz in Blankenstein in Hattingen Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Menschenleere Stadt Christine Freynik, Erste Beigeordnete der Stadt Hattingen, auf einem Botengang mit Mundschutz, Handschuhen und Desinfektionsmittel Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Menschenleere Stadt In der beinahe menschenleeren Fußgängerzone in Hattingen spielt ein Straßenmusikant auf dem Akkordeon Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Menschenleere Stadt Die Coburger-Fuchs Schafe Heidi und Lisa mit ihren Lämmern Sammy und Lenny auf einer Wiese am Waldweg Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Menschenleere Stadt Walter Fischer, Fotograf, im Selbstportrait beim vorerst "letzten " Besuch bei Frisör Jörg Nolte aus Welper am Samstag, dem 21. März 2020; Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Man kann es philosophisch betrachten, man kann es nüchtern und realistisch versuchen, zweifellos ist es für alle sehr emotional. Eben weil für alle eine persönliche Betroffenheit besteht – sei es durch eine Erkrankung im engeren Umfeld, durch Gedanken an Angehörige und Freunde, die womöglich zu einer der Risikogruppen gehören, sei es die Sorge um den Job und wie es nach der Krise weitergehen wird.

Stadt-Land-Fluß Stadt-Land-Fluß Eine Frau fährt mit zwei Hunden am Rad über den Radweg an der Ruhr Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Stadt-Land-Fluß In der beinahe menschenleeren Fußgängerzone in Hattingen spielt ein Straßenmusikant auf dem Akkordeon Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Stadt-Land-Fluß Berger Hof mit Flatterband an den Sitzplätzen Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Stadt-Land-Fluß Menschen warten vor dem Hellweg-Baumarkt in Hattingen am Samstag, dem 21. März 2020 Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Stadt-Land-Fluß Hundewiese an der Ruhr am Sonntag, dem 22. März 2020 Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Stadt-Land-Fluß In der beinahe menschenleeren Fußgängerzone in Hattingen spielt ein Straßenmusikant auf dem Akkordeon Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Stadt-Land-Fluß Berger Hof am Sonntag, dem 22. März 2020 Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Stadt-Land-Fluß Falk Seidel, 50 Jahre, in seinem Imbiß Am Beul am OBI-Baumarkt in Hattingen am Samstag, dem 21. März 2020; der wahrscheinlich letzte Öffnungstag wegen der Corona - Pandemie. Der Pächter will ab kommender Woche das Essen auf Bestellung zum Kunden bringen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Stadt-Land-Fluß Hundewiese an der Ruhr am Sonntag, dem 22. März 2020 in Hattingen Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Stadt-Land-Fluß Wanderer und Spaziergänger gehen einen Weg am Berger Hof in der Elfringhauser Schweiz Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Stadt-Land-Fluß Magdalene und Stefan Marquis mit Einkaufswagen auf dem Parkplatz des OBI-Baumarkt in Hattingen am Samstag, dem 21. März 2020 Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Stadt-Land-Fluß Radfahrer auf der Straße Am Stuten halten Abstand beim Ausflug in die Natur am Sonntag, dem 22. März 2020 in Hattingen Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Hattingen steht zusammen, indem es Abstand hält. Etwa in Welper­, wo Passanten auch den beiden Schmelzern – der jüngsten Skulptur von Egan Stratmann – mit Mundschutz gegenüber treten. Oder im Emmy-Kruppke-Seniorenheim, in dem Gespräche durchs Fenster möglich gemacht werden, damit es für die Bewohnerinnen und Bewohner nicht zu einsam wird. Oder auch an der Ruhr, beim Ausflug mit dem Hund oder dem Rad (oder mit beidem) – auch hier achten die Menschen jetzt sorgsam aufeinander. Das ist Solidarität, das hilft vor allem den Alten und Schwachen unserer Gesellschaft.

Und dann sind da noch die, die das Leben in dieser Zeit am Leben erhalten. In dem sie sich in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen um andere kümmern; in dem sie die Strukturen des täglichen Bedarfs aufrechterhalten; in dem sie ehrenamtlich Hilfe anbieten, wo es gerade am nötigsten ist.

Einfach mal persönlich „Dankeschön“ sagen

Bitte immer daran denken: Ein persönlich ausgesprochenes Dankeschön etwa an der Kasse im Supermarkt, in einer Apotheke oder gegenüber einer Pflegekraft ist viel mehr wert, als Solidaritätsaktionen in sozialen Medien oder Fenstern. Diese tun vor allem der eigenen Seele gut, was natürlich auch nicht zu vernachlässigen und wichtig ist.

Ich habe festgestellt, dass ein ehrlich gemeintes „Vielen Dank für Ihren Einsatz, halten Sie durch und bleiben Sie gesund“ sofort ein Lächeln auf das Gesicht des Gegenüber zaubert. Machen Sie es auch!