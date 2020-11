Corona fordert in Sprockhövel zweites Todesopfer

Sprockhövel. Die Infektionszahlen in Sprockhövel steigen weiter an. Eine 58-jährige Sprockhövelerin ist am Wochenende in Witten an Covid 19 gestorben.

Der Inzidenzwert im Ennepe-Ruhr-Kreis steht bei mittlerweile 157,66, aktuell werden kreisweit 2058 Infektionen gezählt, 714 Personen sind erkrankt. Innerhalb der letzten 24 Stunden sind die Infektionen (Stand: Montag, 2. November, 9 Uhr) um 89 gestiegen.

In Sprockhövel leben derzeit 36 an Covid 19 Erkrankte, und am Wochenende ist eine 58-jährige Bürgerin in einer Wittener Klinik in Folge der Pandemie gestorben. Eine gute Nachricht kommt aus der Natur-Kita Schee: Der Krisenstab des Kreisgesundheitsamtes gab am Wochenende bekannt, dass beide positiv getesteten Kinder die Einrichtung im festgelegten Zeitraum der Inkubationszeit nicht besucht haben. Somit werden die Igel-und die Elefantengruppe nicht geschlossen. Seit Montag, teilt die Kita-Leitung mit, läuft der Betrieb weiter für die Igel, Elefanten und Eichhörnchen. Die Pinguine und die Bären dürfen ab dem 6. November die Einrichtung wieder besuchen und auch das gesamte Personal ist wieder an Bord.