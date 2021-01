Wochentags gilt in der Zeit von 7 bis 19 Uhr in der Fußgängerzone in Hattingen eine Maskenpflicht.

Corona-Pandemie Corona: Diese Schutzregeln gelten aktuell in Hattingen

Hattingen Der aktuelle Corona-Lockdown wurde zu Wochenbeginn noch einmal durch eine neue Schutzverordnung vertieft. Diese Regeln gelten in Hattingen.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie müssen Hattingerinnen und Hattinger aktuell die folgenden Regeln beachten:

Maskenpflicht

Eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt an allen Werktagen in der Zeit zwischen 7 und 19 Uhr in der Fußgängerzone und den meisten Bereichen der Altstadt.

Für die Innenstadt gilt die Maskenpflicht auf folgenden Straßen: Heggerstraße, Obermarkt, Untermarkt, Krämersdorf, Gelinde, Große und Kleine Weilstraße, Langenberger Straße, Platz am Bügeleisenhaus, St.-Georg-Straße, Steinhagen, Flachsmarkt, Moltkestraße (Rathausplatz bis Heggerstraße), Roonstraße sowie in den Altstadtbereichen Kirchplatz, Kirchstraße, Horst, Emschestraße, Johannisstraße, Schreys Gasse, Synagogenplatz, Weiltorgasse, Zollhausgasse, Keilstraße, Haldenplatz und Grabenstraße. Ebenfalls betroffen sind die Oststraße (Hegger- bis Schulstraße) und die Talstraße (Emsche- bis Schulstraße).

Eine Maske muss auf Spielplätzen, in Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie in Bussen und Bahnen getragen werden. Außerdem muss die Maske überall dort getragen werden, wo 1,50 Meter Abstand nicht eingehalten werden können. Dies können auch Parkplätze von Supermärkten sein.

Schulen und Kitas

Der Präsenzunterricht an Schulen wird bis zum 31. Januar ausgesetzt wird, hat das Land NRW entschieden. In allen Schulen und Schulformen wird der Unterricht für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt. Alle Schulen bieten ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 an, die nicht zu Hause betreut werden können oder bei denen eine Kindeswohlgefährdung vorliegt.

Die Kindertageseinrichtungen bleiben grundsätzlich geöffnet, allerdings wird der Betreuungsumfang für jedes Kind um zehn Stunden pro Woche eingeschränkt. Ob Eltern das Angebot in Anspruch nehmen, entscheiden sie selbst.

Private Treffen

Partys und vergleichbare Feiern sind generell untersagt. Zusammentreffen dürfen Personen eines Hausstandes mit höchstens einer Person aus einem anderen Hausstand. Dabei werden Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren nicht mitgezählt.

Veranstaltungen

Geschlossen sind die Museen (u.a. LWL-Industriemuseum Henrichshütte und Stadtmuseum) sowie Einrichtungen wie die VHS, die Musikschule Hattingen, das Stadtarchiv, städtische Turnhallen, Sport- und Bolzplätze sowie das Hallenbad im Schulzentrum Holthausen und die Lehrschwimmbecken.

Gastronomie / Alkohol

In der Gastronomie sind To-go-Angebote erlaubt. Zwischen 23 und 6 Uhr ist der Verkauf von Alkohol untersagt, etwa an Tankstellen, Kiosken und in Supermärkten. Der Verzehr von Alkohol im öffentlichen Raum ist generell verboten.

Strafen

Wer sich nicht an die Regeln hält, muss eine Strafe bezahlen. Zum Beispiel:

- 50 Euro, wenn man die Masken-Pflicht nicht einhält

- 150 Euro, wenn man ohne Maske in Bus oder Bahn fährt

- 250 Euro, wenn man falsche Kontakt-Daten nennt

- 250 Euro, wenn man mit mehr Personen zusammen ist als die Regeln erlauben

- 250 Euro, wenn man an einer verbotenen Feier oder an einer verbotenen Veranstaltung teilnimmt

- 1000 Euro bis 5000 Euro, wenn man ein verbotenes Fest veranstaltet

