Corona: Bündnisrallye ersetzt in Hattingen das Bündnisfest

Hattingen. Das Bündnisfest in Hattingen fällt erneut wegen der Corona-Pandemie aus. Doch die Veranstalter haben sich jetzt eine Alternative ausgedacht.

Das Hattinger Bündnis für Familie veranstaltet am Samstag, 19. Juni, eine Stadtrallye. Weil das Bündnisfest wegen Corona erneut ausfallen muss, kam den Organisatoren die Idee zu dieser Alternative. Eltern und ihre Kinder sind an diesem Tag zwischen 14 und 17 Uhr gefordert.

Es gibt zwei Startpunkte – am Rathaus und in Blankenstein

Los geht es an zwei möglichen Startpunkten: am Rathaus, Rathausplatz 1, oder bei der Volkshochschule am Marktplatz 4 in Blankenstein. Hier erhalten die interessierten Familien eine Liste der Partnerinnen und Partnern mit der Anschrift sowie einen Beutel als Werbegeschenk des Hattinger Bündnisses zum Sammeln von „Giveaways“. Das ist während des gesamten Nachmittags möglich. Die Liste finden die Familien auch im Internet auf der Seite www.hattingen.de.

Viele der Partner präsentieren ihren Standort. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, wird jede Institution eine Quizfrage stellen und ein vorbereitetes „Giveaway“ für zu Hause mitgeben. Die Familien lernen so die Angebote kennen. Sie erhalten die Möglichkeit, sich über Angebote und Leistungen für Familien in Hattingen zu informieren, Kontakte zu bekommen und sich im Nachhinein dort zu melden, um an Projekten oder Unterstützungsangeboten teilzunehmen.

