Corona bestimmt den Alltag an Grundschulen in Sprockhövel

Die Schulen sind mittlerweile bei der Umsetzung der Hygienekonzepte eingespielt, aber wie machen eigentlich die Jüngsten an den Grundschulen mit? Die WAZ hat bei den Schulleitungen der Sprockhöveler Grundschulen nachgefragt – auch danach, was sie von einem Unterricht im Schichtbetrieb halten würden und davon, dass die Weihnachtsferien womöglich vorgezogen werden sollen.

Vorbildliche Maskenträger

Laut den Schulleitern gibt es an allen vier Grundschulen im Stadtgebiet keinerlei Probleme bei der disziplinierten Einhaltung der Hygienekonzepte unter den jungen Schülern – vom Händewaschen über die Abstandsregeln bis zum temporären Tragen der Nase-Mund-Masken – „das läuft alles problemfrei und geregelt ab“, sagt Ulrike Böller, Schulleiterin der Grundschule Börgersbruch. Noch mehr: „Interessanterweise setzen es die Kinder hochprofessionell um, häufig disziplinierter als Erwachsene und dabei auch noch mit Leichtigkeit“, findet Melanie Kastner, kommissarische Schulleiterin der Grundschule Gennebreck. Nur selten komme es an ihrer Schule vor, dass mal ein Kind beim Aufstehen die Maske vergisst, trotzdem müssten die Lehrer nicht eingreifen: „Die Kinder haben es alle so verinnerlicht, dass sie sich gegenseitig freundlich an die Maske erinnern“, berichtet Kastner.

Uneins beim Thema Lüften

Unterschiedlich werden die Herausforderungen durch das Lüften mindestens alle 20 Minuten angenommen: „Zurzeit haben wir ja noch Glück mit dem Wetter, dass es nicht zu kalt für die Schüler wird“, meint Ulrike Böller. Schulleiterin Kirsten Groß von der Grundschule Hobeuken nimmt das bereits anders wahr: „Es ist jetzt bereits kalt für die Kinder und deshalb ein Problem, dass uns keine alternativen Konzepte wie Lüftungsanlagen zur Verfügung gestellt werden.“ Pragmatisch geht es Melanie Kastner an: „Wir haben die Eltern gebeten, ihren Kindern Jacken und auch Decken mitzugeben, die in den Schulklassen verbleiben.“ Mit einem ganz anderen Problem sieht Benedikt Heufken, Leiter der Grundschule Haßlinghausen, seine Schüler durch das ständige Lüften konfrontiert: „Die Gesamtschule gegenüber wird zurzeit kernsaniert, durch unsere weit geöffneten Fenster begleitet permanenter Baustellenlärm den Unterricht.“

Nur vereinzelt Quarantäne

Die gute Nachricht: An allen vier Schulen waren laut den Schulleitern bisher keine Lehrer oder gar ganze Klassen in Quarantäne, wenn überhaupt, seien nur vereinzelte Schüler in Quarantäne gewesen. In allen Sprockhöveler Grundschulen werden derzeit keinerlei Klassen mehr gemischt, Projekt- und Gruppenarbeiten lägen deshalb auf Eis, erklärt Heufken. „Der daraus resultierende Frontalunterricht verlangt den Kindern natürlich einiges ab, die Abwechslung fehlt und soziale Lernziele sind kaum zu verwirklichen.“ Dazu gehören beispielsweise das Üben von Gesprächsregeln oder die Verantwortung innerhalb einer Gruppenarbeit zu übernehmen, erklärt er.

Notbetreuung kann Probleme bringen

Hinsichtlich des Vorschlags, den Unterricht an den Grundschulen im Schichtbetrieb vormittags und nachmittags umzusetzen, haben alle vier Schulleitungen dieselben Befürchtungen: die Grundschüler müssten selbstverständlich betreut werden. „Um Kontakte zu minimieren, ist so eine Lösung sicherlich sinnvoll, aber in der Umsetzung ist es ein organisatorischer Rattenschwanz“, meint Melanie Kastner. Benedikt Heufken sieht dabei vor allem personelle Probleme. „Sollten Lehrer die Notbetreuung übernehmen, fehlen diese Lehrkräfte im Unterricht“, präzisiert Kirsten Groß. Und würde ein Schichtbetrieb oder ein Unterricht in kleineren Gruppen beschlossen, „dann stehen auch räumliche Ressourcen zur Diskussion“, so Ulrike Böller. Die Idee, früher in die Weihnachtsferien zu starten, begrüßen die vier Grundschulleiter überwiegend. „Aber die Tage sollten als zusätzliche Ferientage eingesetzt werden und nicht ausgeglichen werden“, betont Heufken.