Helmut Sanftenschneider führte bei der Sparkassen Comedy Gala in der Gebläsehalle in Hattingen durchs Programm.

Veranstaltung Comedy Gala in Hattingen: Die Fotos vom Abend auf der Hütte

Hattingen. Die Henrichshütte in Hattingen stand im Zeichen der Comedy mit Abdelkarim, Christoph Reuter, Ralf Senkel und Ingrid Kühne. Hier gibts die Bilder.

Die Sparkassen Comedy Gala auf der Henrichshütte hatte Abdelkarim, Christoph Reuter, Ralf Senkel und Ingrid Kühne zu Gast. Moderiert wurde alles von Helmut Sanftenschneider.

Abdelkarim, der „Marokkaner Ihres Vertrauens“ witzelte sich durch den Kulturclash Deutschland-Marokko. Und traf damit den Nerv der Hattinger Zuhörer. Comedian Ralf Senkel kam mit Wortwitzen gut an Christoph Reuter zeigte humorig sein Können am Klavier. Ingrid Kühne schließlich nahm sich selbst nicht so ernst.

Die gelungene Mischung quittierten die Besucher mit viel Applaus. Hier gibt es die Bilder des Comedy-Abends auf der Henrichshütte in Hattingen.

Sparkassen Comedy Gala Sparkassen Comedy Gala Volles Haus, bei guter Comedy und intressanten Gewinnummern. Foto: Walter Fischer

