Caritas-Suchtwoche in Hattingen wird neu aufgestellt

Die Suchthilfezentren der Caritas Ennepe-Ruhr reagieren bei ihren Angeboten für die Aktionswoche „Sucht hat immer eine Geschichte“ (16. bis 20. November) auf die steigenden Corona-Fallzahlen und den Teil-Lockdown in Hattingen.

Geändert wird beispielsweise das Angebot der „Offenen Sprechstunde zum Thema Medienkonsum“ am kommenden Dienstag 17. November, 17 bis 19 Uhr. Die Sprechstunde wird statt im Hattinger Caritas-Suchthilfezentrum an der Heggerstraße nun telefonisch laufen. Die Durchwahl für die Sprechstunde im gleichen Zeitraum wie geplant ist die 02324/ 9 25 60.

Den für Mittwoch, 18. November, 13 bis 16 Uhr, geplanten Informationsstand in der Hattinger Fußgängerzone wird es nicht geben. Stattdessen aber zur gleichen Zeit eine telefonische Sprechstunde.

Anonyme Onlineberatung in Hattingen am 18. November

Aufs Telefon steigt auch die „Offene Sprechstunde Mediennutzung und Gaming“ des Schwelmer Caritas-Suchthilfezentrums an der August-Bendler-Straße um. Am Mittwoch, 18. November, sind die Mitarbeiter von 16 bis 19 Uhr für Fragen erreichbar unter der Rufnummer 02336/ 92425-40.

Für Betroffene und Angehörige wird außerdem vom Caritasverband Ennepe-Ruhr eine anonyme Onlineberatung geboten: In Hattingen am Mittwoch, 18. November, von 15 bis 17 Uhr. In Schwelm am Donnerstag, 19. November, von 15 bis 17 Uhr. In beiden Fällen ist das Online-Portal erreichbar unter: https://beratung.caritas.de/suchtberatung/registration?aid=43

Alle Angebote von „Sucht hat immer eine Geschichte“

Auf der Startseite der Homepage der Caritas Ennepe-Ruhr ( www.caritas-en.de ) findet sich eine Programmübersicht der Aktionswoche „Sucht hat immer eine Geschichte“ mit den Angeboten aller beteiligten Organisationen. Wegen des Teil-Lockdowns raten die Veranstalter dazu, sich vorab per Telefon oder Mail zu erkundigen, ob und wie die jeweiligen Termine stattfinden.

