Hattingen/ Sprockhövel. In Hattingen und Sprockhövel fahren Busse und Bahnen an Heiligabend und den Feiertagen nach veränderten Fahrplänen. Hier gibt es die Übersicht.

Am Heiligen Abend müssen sich die Fahrgäste abends auf veränderte Wege zwischen Bochum Hbf und Hattingen Mitte (S) einstellen. Dann fahren Busse und Bahnen der Bogestra und VER nach einem besonderen Fahrplan.

Dabei gilt, wenn gegen 18 Uhr der letzte Ersatzbus der Linie 308 für diesen Tag Hattingen in Richtung Bochum verlässt, ist die Haltestelle Hattingen Mitte (S) auch in den Abendstunden von Bochum mit dem ÖPNV zu erreichen. Allerdings gibt es in dieser Zeit veränderte Wege. Bis nach 1 Uhr nachts gibt es zum Beispiel eine Verbindung, bei der es ab 18.20 Uhr stündlich mit den NachtExpress-Fahrten der 318 von Bochum Hbf nach Bochum Dahlhausen (S) geht. Von dort gelangt man mit der S3 nach Hattingen Mitte (S).

Am 24. Dezember fahren Busse und Bahnen - bis sie von den NachtExpress-Linien abgelöst werden - nach Sonntagsfahrplan. Das Fahrtenangebot am 25. Dezember orientiert sich am Sonntagsfahrplan. Die Busse und Bahnen gehen aber etwas später als gewohnt auf Strecke.

Bei der VER gilt von Heiligabend bis zum zweiten Feiertag ebenfalls der Sonntagsfahrplan. Das Betriebsende ist linienabhängig an Heiligabend zwischen 18 und 19 Uhr, am 1. und 2. Weihnachtstag ist Betriebsbeginn linienabhängig zwischen 10 und 11 Uhr, Ende am 25.12. zwischen 21 und 22 Uhr und am 26.12. gemäß dem Sonntagsfahrplan.

Die persönlichen Verbindungen für die Feiertage können schon jetzt in der elektronischen Fahrplanauskunft abgerufen werden. Information und Tickets für die Reise bietet die Bogestra-App „Muttis eTarif“.

Alle Bogestra-NachtExpress-Linien in Bochum, Gelsenkirchen, Hattingen, Sprockhövel, Schwelm und Witten sorgen in der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember auch zu später Stunde für Mobilität. Dann gilt der übliche NE-Fahrplan. Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten kann rund um die Uhr die Servicenummer 0800 6/50 40 30 (gebührenfrei aus allen deutschen Netzen) angerufen werden.

