Bunte und warme Farben des Herbsts in Hattingens Hügelland

Hattingen. Was für schönes Foto: WAZ-Leser Ulrich Fischer hat diese Aufnahme in Hattingens Hügelland gemacht. Schicken auch Sie uns Fotos aus der Stadt!

Ein Blick ins Hügelland: „Bei dem schönen Wetter der letzten Tage kamen die bunten und warmen Farben des Herbstes noch mal so richtig zur Geltung“, schreibt WAZ-Leser Ulrich Fischer an die Redaktion.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Aufgenommen hat er dieses Foto „auf einem Wanderweg zwischen dem Berger Weg und der Felderbachstraße, am Horizont befindet sich bereits der Höhenweg“.

Nächste Woche soll's wieder sonniger werden

Und die Aussichten für ähnliche Bildmotive sind in der kommenden Woche noch einmal gut: Die Meteorologen erwarten dann nämlich wieder mehr Sonnenschein – womöglich blinzelt sie auch am Wochenende schon wieder etwas mehr durch.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Haben­ auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, ein besonderes Foto in Hattingen aufgenommen. Etwas Schönes oder Ärgerliches? Schicken­ Sie es bitte in guter Auflösung und im gängigen JPG-Format per E-Mail an die WAZ-Redaktion: redaktion.hattingen@waz.de. Wir freuen uns auf Ihre Bilder!

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen