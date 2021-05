Die Sonderausstellung „Schön ist es auf der Welt zu sein: Hattingen in den 70er Jahren“ des Heimatvereins Hattingen/Ruhr gibt es vorerst nur digital – das Bügeleisenhaus bleibt geschlossen.

Kultur Bügeleisenhaus in Hattingen bleibt vorerst geschlossen

Hattingen. Der Heimatverein Hattingen/Ruhr lässt sein Bügeleisenhaus vorerst geschlossen. Die Jahres-Ausstellung gibt es vorerst nur digital zu sehen.

Eine Öffnung des Museums Bügeleisenhaus ist derzeit nicht in Sicht – dies erklärt der Vorstand des Heimatvereins Hattingen/Ruhr in einer Pressemitteilung. Auch wenn im EN-Kreis der Inzidenzwert zurzeit zwischen 50 und 100 liegt, bleiben die Türen des ältesten Museums der Stadt Hattingen vorerst geschlossen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

„Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Altstadt-Gäste unser Museum Bügeleisenhaus meist spontan besuchen“, so der Vorsitzende Lars Friedrich. Dies sei mit der aktuellen Corona-Schutzverordnung nicht möglich. „Wer bei uns an der Kasse sitzt, macht das rein ehrenamtlich. Und da möchte man nicht bis Freitag 19 Uhr warten müssen, ob sich für den nächsten Tag Besucher angemeldet haben und man Dienst hat oder nicht“, so Friedrich.

Nur vier Personen dürften zeitgleich ins Bügeleisenhaus

„Zudem legt die Schutzverordnung fest, dass sich innerhalb des Gebäudes pro 20 Quadratmeter ein Besucher oder eine Besucherin aufhalten darf.“ Bei der Größe des Museums bedeute dies, dass nur vier Personen gleichzeitig ins Haus dürften – eine pro Ausstellungsraum.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Bis zu einer Öffnung ist die Sonderausstellung „Schön ist es auf der Welt zu sein: Hattingen in den 70er Jahren“ deshalb erst einmal nur in den digitalen Medien zu sehen – auf Youtube, Vimeo, Instagram, Twitter, Pinterest und Facebook.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen