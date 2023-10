Brand Hattingen: Feuerwehr rettet zwei Kinder und ein Baby

Hattingen. Bei einem Brand in Hattingen hat die Feuerwehr fünf Personen über eine Leiter gerettet, darunter auch zwei Kinder und ein Baby.

Einsatz für die Feuerwehr Hattingen: Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Hochstraße haben die Einsatzkräfte ein Baby, zwei Kinder und zwei weitere Personen über eine Leiter gerettet. Die fünf hatten sich auf einem Balkon im ersten Obergeschoss in Sicherheit gebracht.

Brand in Hattingen: Rettung verlief ruhig

Um 1.23 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Rettung der Personen über eine Leiter ist nach Angaben der Feuerwehr ruhig verlaufen. „In einer solchen Situation keine Selbstverständlichkeit“, teilt die Feuerwehr Hattingen mit. Ein Hund wurde erst im Gebäude in Sicherheit betreut und später - nachdem das Treppenhaus wieder frei von Rauch war - ins Freie gebracht.

Die Feuerwehr Hattingen hat fünf Personen über eine Leiter gerettet. Foto: Jens Herkströter / Feuerwehr Hattingen

„Weitere Bewohner hatten sich eigenständig ins Freie begeben und hatten erste Löschversuche durch ein bereits zerborstenes Fenster von Außen eingeleitet“, schreibt die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten den Brand endgültig und setzten einen Lüfter ein. Die Wohnung im Erdgeschoss ist unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (ck)

