Wegen Bauarbeiten setzt die Bogestra auch in Hattingen Busse statt Bahnen ein.

Bogestra Bogestra setzt in Hattingen Busse statt Bahnen ein

Hattingen. Bauarbeiten sind der Grund dafür, dass die Bogestra für zwei Wochen in Hattingen Bahnen durch Busse ersetzt. Diese Strecken sind betroffen.

Auf der Hattinger Straße in Bochum-Linden sowie an der Strecke der Linie 308 auf Hattinger Gebiet finden Bauarbeiten statt. Daher fahren von Donnerstag, 22. Juni, Betriebsbeginn, bis Mittwoch, 5. Juli, Betriebsende, auf den Linien 308 und 318 zwischen den Haltestellen Blankensteiner Straße und Hattingen Mitte bzw. Dahlhausen (S) Busse statt Bahnen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Außerdem können die Ersatzbusse der Linie 308 die Haltestellen Linden Mitte und Kesterkamp nicht anfahren. In Fahrtrichtung Bochum und Schürbankstraße befindet sich die Ersatzhaltestelle genau gegenüber.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Die Haltestelle Hattingen Bahnhofstraße in Richtung Hattingen Mitte kann vom Ersatzverkehr nicht bedient werden. Abfahrtspunkt des Ersatzbusses in Richtung Bochum ist am ZOB Hattingen Bussteig 5.

Lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen