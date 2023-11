Böllerwurf bei Demo der „Spaziergänger“ in Hattingen

Die POlizei berichtet von dem Zwischenfall am Montag (13.11.) in Hattingen.

Hattingen. Zwischenfall beim Demonstrationszug der „Spaziergänger“ in Hattingen: Plötzlich detonierte ein Böller inmitten der etwa 45 Querdenker.

Zwischenfall beim allmontaglich stattfindenden „Rhythmisch musikalischer Protestzug für Frieden“ an diesem Montag: Ein Böller wurde in die Menge geworfen, berichtet die Polizei.

Der Zwischenfall ereignete sich am Montag gegen 19.20 Uhr an der Bruchstraße: Der Böller detonierte in der Mitte des etwa 45 Personen starken Aufzugs, so die Polizei. Verletzt wurde dabei niemand.

„Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten sowie der bereits vorherrschenden Dunkelheit konnte bislang kein Tatverdächtiger festgestellt werden“, heißt es am Dienstag im Polizeibericht. „Der Demonstrationszug konnte im Anschluss der Störung weitergeführt werden.“

Die EN-Polizei erklärt zum Demonstrationszug: „Die Ausübung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit wird als wichtiges Element einer Demokratie und unabhängig von der zum Ausdruck kommenden Meinung durch die Polizei geschützt, soweit rechtliche Grenzen nicht überschritten werden. Auch bei einer Ablehnung der zugrundeliegenden Thematiken und Haltungen der Demonstrantinnen und Demonstranten ist diese Art von Gefährdung eine strafbare Handlung. Wir bitten Sie im Sinne der der Grundrechtsachtung die Versammlungsfreiheit daher zu respektieren.“

