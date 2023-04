Blitzer-Rekord mit 122 bei Tempo 70 – Sprockhöveler flüchtet

Hattingen/Sprockhövel. Motorradfahrer wurden von der Polizei in Hattingen und Sprockhövel jetzt kontrolliert: Zwei von ihnen sind dabei besonders aufgefallen.

Motorradkontrollen in Hattingen, Sprockhövel und Ennepetal: Die Polizei meldet, dass die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung von einem Honda-Fahrer aus Hagen gemessen wurde – er war bei Tempo 70 mit 122 km/h unterwegs.

Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren von über 350 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot, wie die Polizei mitteilt.

Sprockhöveler missachtete die Anhaltezeichen der Polizei

Zudem missachtete ein Sprockhöveler Kradfahrer die Anhaltezeichen an der Querspange. Der Halter wurde ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen – gegen ihn wird wegen verschiedener Ordnungswidrigkeiten während seiner Polizeiflucht und auch wegen technischer Veränderungen am Motorrad ein Bußgeldverfahren eingeleitet, so der Einsatzbericht.

Die Verkehrskontrollen der Kreispolizei wurden am vergangenen Sonntag durchgeführt. Im Rahmen dieser Aktion wurden 196 Verwarnungsgelder und 65 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen ausgestellt – 46 Verwarnungsgelder und 23 Ordnungswidrigkeiten gingen dabei zu Lasten von Motorradfahrern. An 13 Motorrädern wurden technische Mängel beanstandet.

Ein Fahrzeug muss nach dem Wochenende einem technischen Sachverständigen vorgeführt werden.

