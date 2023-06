Foto: Michael May / IKZ

Es geht um die Frikadelle: In Hattingen steigt am Freitag (16.6.) der erste Blankensteiner Frikadellen-Contest (Symbolbild).

Hattingen. Hausmann vs Chef de Cuisine: Auf dem Marktplatz in Hattingen-Blankenstein gibt’s Freitag (16.6.) ein spannendes Duell – um die Frikadellen

In Blankenstein geht’s um die Wurst – nein, es geht um die Frikadelle: Am Freitag (16.6.) treten ein Hausmann und ein Chef de Cuisine auf dem Marktplatz im Wettstreit um den besser schmeckenden Fleischklops gegeneinander an.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Ernie Schoeps vs. Philipp Diergardt – so lautet das Duell, das ab 17 Uhr stattfinden wird. TV-Produzent Uli Wilkes von der Kleinen Affäre zieht also mit der nächsten innovativen Idee die Aufmerksamkeit auf seinen Ortsteil. Für die Jury gab es 50 Plätze – die Karten hierfür sind bereits vergriffen.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Und das passiert: „Für einen guten Zweck treten die beiden Kontrahenten in der Kunst des Frikadellenbratens gegeneinander an“, so der Einladungstext der Macher.

Der Fahrplan auf dem Marktplatz in Blankenstein

Ab 17 Uhr wird auf dem Marktplatz vorbereitet, Frikadellen können bereits gegessen und auch schon etwas getrunken werden. Richtig los geht es dann gegen 19 Uhr: Jeder mit einer Jurykarte bekommt in der Kleinen Affäre (Marktplatz 19) eine Nummer und die Unterlagen für die Bewertung.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Während rund um das Kläppchen (Burgstübchen, Marktplatz 12) die Leckereien von Hausmann Ernie Schoeps und Philipp Diergardt (Diergardts Kühler Grund) gebraten werden, kann sich die Jury nach und nach Frikadellen zum Blindverkosten abholen.

>>> Lesen Sie auch:

Wer generell Frikadellen mitessen möchte, soll diese bitte bis Donnerstag (15.6.), 12 Uhr vorbestellen. Das Paket kostet zehn Euro und beinhaltet eine „normale“ oder eine vegetarische Frikadelle mit jeweils einem Fläschchen Pils (oder alkoholfreien Alternativen). Die Einnahmen werden als Spende für ein oder mehrere kleine Blankensteiner Projekte gesammelt.

Vorbestellungen sind auf www.kleine-affaere.de/frikadelle möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen