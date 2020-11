Bewährungsstrafen für junge Sprockhöveler Straftäter

Zwei 22-Jährige aus Sprockhövel sind am Montag zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Gemeinschaftlich hatten sie im Januar in Hattingen spätabends einen jungen Mann überfallen und verletzt, darüber hinaus wurden noch weitere Straftaten von einem der beiden verhandelt.

Noch eine Rechnung offen

Die beiden Beschuldigten G. und S. hatten ihr Opfer beim Vorbeifahren an einer Bushaltestelle erblickt. „Mit dem habe ich noch eine Rechnung offen“, hatte G. zu S. gesagt. Das Auto wurde gewendet, hielt an der Haltestelle. Ein vom Gericht geladener Zeuge beschrieb dann den Gewaltakt: „Dem Typen an der Haltestelle wurde vorgehalten, das Auto von G. zerkratzt zu haben, es kam zu Rangeleien.“ S. stellte dem Opfer ein Bein, so dass er zu Boden fiel, G. schlug mehrfach auf den Oberkörper des jungen Mannes ein. Dann konnte er flüchten.

Geschädigter erschien nicht bei Gericht

In der Betrachtung des Staatsanwaltes erfüllte dies durchaus den Tatbestand der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung, auch wenn der Anteil von S. als minder schwer gewertet wurde. Gerne hätte Richter Johannes Kimmeskamp auch den Geschädigten zum Vorfall gehört, doch der war unentschuldigt nicht bei Gericht erschienen und wird dafür eine Ordnungsstrafe von 150 Euro bezahlen müssen.

Mehrere Tatvorwürfe gegen S.

Während G. am Ende eine achtmonatige Bewährungsstrafe kassierte, wurden bei S. weitere Delikte verhandelt. Dabei ging es um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, aber auch um einige Fahrten mit dem Auto ohne Führerschein. Als er im November letzten Jahres sein Auto bei der Polizei abholen wollte, bat er seine damalige Freundin, ihn dort hinzufahren. Auf der Wache machte seine Freundin einen durchaus bekifften Eindruck, so dass die Beamten ihr Auto durchsuchten. In ihrer Handtasche fanden sie vier Tütchen mit Marihuana.

Zeugin bekommt noch eigenen Prozess

Die 22-Jährige wurde im Prozess als Zeugin befragt, in der kommenden Woche läuft in dieser Hinsicht ihr Verfahren ebenfalls am Amtsgericht Hattingen. „Ich bin sicher, dass der Angeklagte mir die Tütchen während der Fahrt in die Tasche gesteckt hat“, sagte sie aus. Sie räumte ein, dass S. ihr Dealer gewesen sein, der sie zweimal pro Woche mit Marihuana versorgt habe. S. bestritt das Zustecken, und der Richter sah wegen fehlender Beweise auch nichts, was man S. anrechnen konnte. 10 Monate auf Bewährung war die Gesamtstrafe für S. Richter Kimmeskamp folgte damit weitgehend der Forderung der Staatsanwaltschaft.