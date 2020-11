Betrunkener rammt auf der A43 das Auto eines Ehepaars

Nicht selten sitzen Menschen auf der Anklagebank des Hattinger Amtsgerichtes, denen das Leben übel mitspielt und die in der Folge falsche Dinge tun, die sie bei günstigerem Lebensverlauf wahrscheinlich nie getan hätten. So wie der 53-jährige Forstwirt, der vor einem Jahr unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall auf der A43 verursacht hat.

Angebrochene Wodka-Flasche im Auto

Bei dem Mann war anderthalb Stunden nach dem Unfall, bei dem eine 41-jährige Frau verletzt worden war, 2,24 Promille Alkohol beim Bluttest festgestellt worden, eine angebrochene Wodkaflasche lag noch in seinem Auto. Dass er entsprechend fahruntüchtig gewesen ist und ein Risiko für sich und andere im Straßenverkehr darstellte, wollten weder er noch sein Anwalt bestreiten.

Mann leidet unter Depressionen

Doch dem Verteidiger lag viel daran, das Bild der nackten Fakten zu dem entstandenen Unfall zu vervollständigen, indem er auf den Vortrag der Lebensumstände seines Mandanten Wert legte. „Er leidet unter der Trennung von seiner Frau vor sieben Jahren, ist darüber depressiv geworden“, berichtete er. Die beiden Kinder leben bei dem Angeklagten, die ältere Tochter ist depressiv, seit einem Jahr ist er zudem in seinem Beruf als Forstwirt krankgeschrieben, was wiederum bei ihm Depression und Alkoholsucht ausgelöst hat.

Rasch auf den Randstreifen gefahren

Am 29. November 2019 fuhr der 53-Jährige mit hohem Tempo über die A43 in Richtung Wuppertal, als er gegen 19.30 Uhr bei einem Überholmanöver das Auto eines Ehepaars hinten links rammte. „Es war ja schon dunkel und ich sah im Rückspiegel das Scheinwerferlicht des Unfallverursachers so nah an unserem Auto, dass ich mich erschreckte“, erinnert sich die 41-Jährige. Im selben Augenblick gab es einen heftigen Stoß. „Meine Frau schrie auf“, berichtete ihr Mann, damals Beifahrer; beide sagten als Zeugen des Unfalls aus. „Dann hab ich ihr gesagt, sie soll sich beruhigen und nach rechts aus den Standstreifen fahren, damit nicht noch mehr Verkehrsteilnehmer mit uns kollidieren“, der 54-jährige Ehemann.

Beifahrer kümmert sich um seine Frau

In der Folge habe er sich nur noch um seine offenkundig verletzte Frau gekümmert, sagte der Beifahrer, er habe nicht nach dem Auto des Unfallverursachers geschaut. Rund 500 Meter nach dem Unfall kamen hinter dem Unfallwagen auch der Verursacher und Zeugen des Unfalls zum Stehen. Der Mann des Unfallopfers verständigte Polizei, Krankenwagen und Feuerwehr.

Verursacher riecht nach Alkohol

Ein weiterer Zeuge berichtet, wie er sich dem Auto des Verursachers näherte und diesen teilnahmslos angetroffen habe. „Im Auto roch es intensiv nach Alkohol“, erinnerte er sich. Ein weiterer Zeuge ist Rettungsassistent und traf den Verursacher im Rettungswagen an, auch hier roch es intensiv nach Alkohol. Ein Autobahnpolizist fand schließlich die Flasche Wodka im Auto des Angeklagten, doch es fand sich niemand, der gesehen hätte, ob der Verursacher nach dem Unfall am Randstreifen weiter Alkohol getrunken hat und sein Wert zum Zeitpunkt des Unfalls entsprechend niedriger war als die später festgestellten 2,24 Promille.

Strafrechtlich noch nicht vorbelastet

Da das Unfallopfer noch Monate mit den Folgen des Unfall zu kämpfen hatte, gab den wesentlichen Ausschlag dafür, dass die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro und ein 24-monatiges Fahrverbot für den bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getretenen Mann plädierte. Zugute gehalten wurde ihm, dass offensichtlich kein Vorsatz festzustellen war. Richter Johannes Kimmeskamp verhängte eine Geldstrafe von 3200 Euro, begrenzte aber den Führerscheinentzug auf noch verbleibende sechs Monate. Dabei hat der Richter die schwierige Lebenssituation des Angeklagten berücksichtigt.