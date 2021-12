In Handschellen musste die Polizei in Hattingen einen 60-jährigen Verkehrsteilnehmer zur Wache bringen. Er hatte erheblichen Widerstand geleistet.

Polizei Betrunkener Radfahrer in Hattingen schlägt Polizisten

Hattingen. Erheblichen Widerstand gegen Polizeibeamte hat ein betrunkener Mann aus Hattingen geleistet. Der Radfahrer war im Straßenverkehr aufgefallen.

Starken Widerstand gegen Polizeibeamte hat am Dienstagnachmittag der Fahrer einen Kleinkraftrades geleistet. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann einer Verkehrsteilnehmerin auf der Nierenhofer Straße aufgefallen.

Er fuhr in Schlangenlinien und am Kreisverkehr Nierenhofer Straße/Hattinger Straße sogar entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein.

+++ Sie möchten über Nachrichten aus Hattingen auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter. +++

Die Zeugin folgte dem Fahrzeug, bis zu einem Mehrfamilienhaus an der Nierenhofer Straße. Beim Abstellen des Kleinkraftrades stürzte der Fahrer zu Boden, stand wieder auf und ging ins Haus.

+++ Aktuelle Nachrichten über die Corona-Lage in Hattingen lesen Sie in unserem Newsblog +++

Die Polizei ermittelte den Halter des Fahrzeuges und klingelte. Der 60-jährige Halter öffnete die Tür. Dabei nahm die Streifenbesatzung starken Alkoholgeruch wahr, zudem hatte der Mann Probleme, gerade zu stehen.

Als der 60-Jährige hörte, dass er wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt zur Wache gebracht werden müsse, wurde er aggressiv. Er leistete erheblichen Widerstand, schlug und trat nach den Beamten.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

In Handfesseln wurde er schließlich zur Polizeiwache in Hattingen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da sich der Hattinger weiterhin aggressiv verhielt, musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Die Beamten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen