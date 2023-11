Betrug in Hattingen: Fünfstelliger Gewinn beim Glücksspiel

Hattingen. Er habe im Glücksspiel einen fünfstelligen Betrag gewonnen, sagt die weibliche Stimme am Telefon. So hat der 70-Jährige aus Hattingen reagiert.

Glücksspielbetrug in Hattingen: Ein 70 Jahre alter Hattinger hat am Mittwoch gegen 10.15 Uhr den Anruf einer Frau entgegengenommen, die ihm mitteilte, dass er in einem Glücksspiel einen hohen fünfstelligen Betrag gewonnen habe.

Wie die Polizei berichtet, wurde ihm gesagt , dass die Geldübergabe sogar bei ihm an der Wohnanschrift erfolgen solle. Um die anfallenden Kosten zu begleichen, solle der Hattinger jedoch einen so genannten „Wunschgutschein“ in Höhe von 1000 Euro erwerben. Der Mann zweifelte indes den Gewinn an, er beendete das Telefonat und informierte die Polizei.

Um kein Opfer dieser Betrugsmasche zu werden, rät die Polizei Folgendes:

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie an keinem Gewinnspielteilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

- Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählengebührenpflichtige Sondernummern (etwa Vorwahlen wie 0900, 0180, 0137).

- Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon und weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.

- Geben Sie niemals persönliche Informationen wie Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches an Unbekannte weiter.

Wer Opfer eines Betruges ist, sollte umgehend Anzeige bei der Polizei erstatten: 02324 9166-6000

