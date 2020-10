Berufskolleg Hattingen: Corona-Tests für Donnerstag geplant

93 Corona-Erkrankte gibt es aktuell im Ennepe-Ruhr-Kreis (Stand 7. Oktober, 9 Uhr), darunter 32 in Hattingen – einen mehr als noch 24 Stunden zuvor.

Positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind in den vergangenen Tagen dabei u. a. auch Schüler von drei Schulen in Hattingen. Am Berufskolleg Hattingen sind dabei alle Kontaktpersonen ermittelt, Abstriche sind für Donnerstag, 8. Oktober, geplant, heißt es aus dem Kreishaus. Genommen wurden derweil bereits Abstriche von Kontaktpersonen an der Gesamtschule in Welper und an der Grundschule Oberwinzerfeld, hier waren bislang alle Tests negativ. Dennoch befänden sich noch Schüler im Distanzunterricht, da einige Testergebnisse noch ausstehen, so Kreissprecherin Kira Scheven.