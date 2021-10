Energiesparen Beratung zum Energiesparen an Gebäuden in Hattingen

Hattingen. Die Verbraucherzentrale NRW bietet eine kostenlose Energieberatung für private Haushalte in Hattingen an. Wie man sich dafür anmelden kann.

Die letzten Monate haben alle Hattinger Bürgerinnen und Bürger gezwungenermaßen mehr Zeit als üblich in den eigenen vier Wänden verbracht. Und oft planen sie gerade jetzt mögliche Veränderungen an ihrer Immobilie. Welche Fenster sind die richtigen? Wie dick muss die Dämmung sein? Ist mein Energieverbrauch normal? Wie kann ich trotz erhöhtem Stromverbrauch durch das Homeoffice möglichst energiesparend leben?

Für alle diese Fragen zur Energieeinsparung gibt es am 16. November eine telefonische Anlaufstelle. Denn an diesem Dienstag bietet die Verbraucherzentrale NRW für alle Hattingerinnen und Hattinger von 16 bis 18.30 Uhr anbieterunabhängige Energieberatung für private Haushalte an. Die 45-minütige Beratung ist dank kostenlos.

„Wir hoffen, dass die Energieberatung von vielen Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen wird“, betont Klimaschutzmanagerin Svenja Zimmermann. Sie nimmt die Terminanfragen für die telefonischen Beratungsgespräche entgegen.

Zum vereinbarten Termin werden die Ratsuchenden von Energieberater Jens Blome angerufen und die individuellen Fragen fachlich kompetent besprochen. Anmeldung per Telefon unter 204- 5215 oder E-Mail: s.zimmermann@hattingen.de.

