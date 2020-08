Bei Zeche Alte Haase in Sprockhövel brennt ein Erdtank

Sprockhövel. Die Feuerwehr Sprockhövel wurde Donnerstag zu einer Baustelle bei Alte Haase gerufen. Chemikalien in einem Erdtank brannten.

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 18.18 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung an der Hattinger Straße gerufen. Auf einem Baustellengelände an der ehemaligen Zeche Alte Haase war es durch Abbrucharbeiten zu einem Brand an einem Erdtank mit einer bis dato unbekannten Flüssigkeit gekommen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und mit Schaum löschen. Es kamen keine Personen zu Schaden.

Feuerwehr führt Messungen durch

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass von der Flüssigkeit eine weitere Gefahr für Mensch und Umwelt ausging, wurden nach Auskunft der Feuerwehr umfangreiche Messungen auf gefährliche Chemikalien durchgeführt. Die Messergebnisse brachten allerdings keine Erkenntnis über Art und Gefährlichkeit der Substanz. Nach Rücksprache mit Fachberatern wurde durch die Feuerwehr eine Probe entnommen und zur Analyse in ein Labor geschickt. Das Ergebnis der Analyse wird noch erwartet.

Hattinger Straße gesperrt

Die Hattinger Straße war während der Einsatzmaßnahmen in beide Richtungen gesperrt. Die letzten Kräfte rückten gegen 22:30 Uhr ein. Insgesamt waren 45 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte, der Rettungsdienst und Energieversorger, die Polizei sowie das Ordnungs- und das Umweltamt vor Ort.

Gewaltsame Öffnung einer Wohnung

Kurz vor diesem Einsatz rückten bereits Kräfte zu einer anderen Stelle der Hattinger Straße aus. In einer Wohnung lag eine augenscheinlich leblose Person. Ein Zugang in die Wohnung war nicht gegeben. Die Feuerwehr verschaffte sich gewaltsam Zutritt. Der anwesende Notarzt stellte daraufhin den Tod des Bewohners fest. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.