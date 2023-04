Bei Feuerwehr Hattingen fahren Kuscheltiere als Retter mit

Hattingen. Ungewöhnliche Spende für die Feuerwehr in Hattingen: Die Sparkasse spendet 150 Kuscheltiere für die Notfalleinsätze. Sie helfen den Rettern.

Plüschtiere als Rettungskräfte? Die Hattinger Feuerwehr freut sich über eine ungewöhnliche Spende. 150 Kuscheltiere wurde von der Sparkasse Hattingen als Mitfahrer und Seelentröster an die Rettungskräfte verteilt.

„Wir hatten von den letzten Jugendsparwochen noch Plüschtiere übrig, die wir nun einer neuen Aufgabe zuführen möchten“, berichtet Torsten Grabinski. „Zukünftig sollen sie Kindern Trost in einer schwierigen und belastenden Situation spenden. Gerade bei einer Verletzung brauchen Kinder etwas zum Festhalten“, so der zweifache Vater weiter.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

„Wir beziehen die Kuscheltiere mit in die Behandlung ein und versuchen so, dem Kind zumindest einen Teil der Angst zu nehmen“, erläutert der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Lars Engelhardt. Allein das Schenken der „Rettungstiere“ habe oftmals bereits eine beruhigende Wirkung und erleichtere den Notfallsanitätern die Kommunikation. „Die kleinen Patienten könnten häufig am Stofftier besser zeigen, wo es weh tut, als an sich selbst“, so Engelhardt weiter.

Lesen Sie auch

Sowohl die Feuerwehr als auch die Sparkasse Hattingen hoffen, dass der tierische Vorrat lange hält und die Kinder von Unfällen oder Ähnlichem verschont bleiben.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen