Befreiungstag Hattingen: Buntes Bündnis singt gegen Rechts

„Lieber schräg singen als ver-quer denken“ – unter diesem Motto singt das Bündnis „Buntes Hattingen gegen Rechts“ am kommenden Montag, 8. Mai, dem Tag der Befreiung von den Nazis, auf dem Untermarkt.

„Montags gehört die Straße in Hattingen immer öfter selbst ernannten ,Spaziergängerinnen und -gängern’ und zweifelhaften ,Friedensfreundinnen und -freunden’. Dazu erschallen Lieder, die jedes Pazifisten-Herz höher schlagen lassen, aber auch Trommelklang, der an schlimme Zeiten erinnert“, so die Veranstalter. „Die Lieder lassen wir uns nicht nehmen, die Trommeln wollen wir durch bunte Lieder übertönen“ – von „Blowin’ In The Wind“ bis „Bella Ciao“, von „Die Moorsoldaten“ bis „Schrei nach Liebe“. „Wir wollen gemeinsam singen. Damit alle – auch Brummer und Quietscherinnen – mitsingen können, gibt es Texthefte.“

Zwei kurze Redebeiträge

Zum Tag der Befreiung von Nazi-Deutschland gibt es zudem zwei kurze Redebeiträge von Rainer Sommer für das Bündnis „Buntes Hattingen gegen Rechts“ und Stadtarchivar Thomas Weiß.

„Hattingen ist bunt. Der Untermarkt wird beben – gegen Rechts.“ Die Veranstaltung findet am Montag von 17 bis 18.30 Uhr auf dem Untermarkt statt.

