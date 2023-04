Baustelle in Hattingen: Thingstraße hat neue Bäume bekommen

Die japanischen Kirschbäume an der Hunsebeck und Thingstraße in Hattingen-Welper waren immer ein Hingucker, wie hier in voller Blüte vor einigen Jahren. Nachdem zuletzt Bäume gefällt werden mussten, gibt es nun Ersatz.

Hattingen. Im Zuge der Bauarbeiten an der Thingstraße in Hattingen mussten Bäume gefällt werden. Dafür wurde inzwischen mehr wieder gepflanzt als zuvor.

Blick zurück: So blühten die Kirschbäume an der Hunsebeck und Thingstraße in den vergangenen Jahren. Jetzt sind an der Thingstraße 27 neue Bäume „eingezogen“. Nachdem im Zuge der Bauarbeiten vier Kirschen und eine Zeder zwischen den Straßen Im Welperfeld und An der Hunsebeck und unter anderem auch Linden am Marktplatz gefällt werden mussten, wurde nun für Ersatz gesorgt.

Am Marktplatz in Hattingen-Welper wurden unter anderem neue Linden gepflanzt. Foto: Stadt Hattingen

Sieben Linden, 16 Kastanien und vier neue Kirschbäume zieren nun den Straßenverlauf und den Marktplatz. Ein Großteil wurde schon im Herbst gepflanzt, die Nachzügler kamen jetzt dazu. „Insgesamt werden nach der Fertigstellung der Baumaßnahme deutlich mehr Zierkirschen und andere Bäume das Stadtbild in Welper verschönern“, sagt der städtische Projektleiter Carsten Schmalhaus.

Insgesamt kostet die Sanierung der Thingstraße 3,4 Millionen Euro und wird mit 80 Prozent gefördert. 23 Prozent dieser 3,4 Millionen fließen in die Optimierung und Aufwertung der Grünanlagen wie die größeren Baumbeete und Neupflanzungen.

