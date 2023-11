Bauarbeiten beendet: Teilstück der Kohlenstraße freigegeben

Hattingen/ Velbert/ Essen. Seit mehr als zwei Jahren wird an der Kohlenstraße zwischen Hattingen, Velbert und Essen gebaut. Ab Montag (6.11.) öffnet ein weiteres Teilstück.

Die Kohlenstraße wird wieder für den Verkehr freigegeben – zumindest der Bauabschnitt in Velbert konnte nun fertiggestellt werden. Ab heute (6.11.) soll die Straße wieder befahrbar sein, kündigt Straßen NRW an.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Damit ist nun der zweite Bauabschnitt der Sanierung der L439 abgeschlossen und die Kohlenstraße zwischen Grenzweg und Bonsfelder Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Die Instandsetzungsarbeiten der Fahrbahn in diesem Bereich hatten Mitte August begonnen.

Lesen Sie auch:

Damit haben die Arbeiten zur Sanierung des insgesamt rund vier Kilometer langen Abschnitts der L439 zwischen Essen und Velbert, die im November 2021 begonnen haben, ein wichtiges Etappenziel erreicht. Beim Hattinger Bauabschnitt hatte es immer wieder Verzögerungen gegeben. Autofahrer müssen auf der wichtigen Verbindungsachse großräumige Umleitungen in Kauf nehmen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Weiterhin gesperrt ist die Straße auf Essener Stadtgebiet, wo sie Nierenhofer Straße heißt. Hier dauern die Sanierungsarbeiten im Teilstück zwischen Eisenhammer Weg und Nierenhofer Straße 16 an. Nach der Winterpause werden im kommenden Jahr in einem letzten Teilabschnitt Fahrbahn und Gehweg zwischen Kupferdreher Straße und Nierenhofer Straße erneuert, kündigt Straßen NRW an. Die großräumige Umleitungsempfehlung bleibt bestehen und wird durch eine lokale Umleitung ergänzt.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen