Hattingen. Die Empörung über den „Freiheits-Bäcker“ aus Hattingen nimmt in der Stadt zu. Jetzt hat sich eine der Mitarbeiterinnen an die WAZ gewendet.

Das Verhalten des selbst ernannten „Freiheits-Bäckers“ Richard Sodtke vom Ruhr-Café sorgt für immer mehr Unmut in der Stadt. Es geht um seine coronakritischen Botschaften, um die Maskenpflicht, in deren Zusammenhang ihm vorgeworfen wird, dass er sie nicht nachhaltig einfordere, und die Kündigung von zwei Mitarbeiterinnen. Jetzt hat sich eine der beiden an die WAZ-Redaktion gewendet.

Sie schreibt per E-Mail: „Ich bin eine der Verkäuferinnen, die die Situation im Ruhr-Café Sodtke betrifft… Ich möchte hiermit klarstellen das wir wirklich keine Kündigung erhalten haben, sondern um eine fristgerechte Kündigung gebeten haben.“ Ihr und ihrer Kollegin erschien es unmöglich, „unter diesen Umständen dort zu arbeiten, wenn man nicht annähernd dieselbe Gesinnung des Chefs“ teile. „Nach dieser Bitte um Kündigung sind wir von seiner den Räumlichkeiten verwiesen worden.“

Dem städtischen Ordnungsamt sei das Verhalten bekannt, sagt Bürgermeister Dirk Glaser der WAZ. „Die rechtlichen Bedingungen geben uns keine Handhabe.“ Die Mitarbeiter der Stadt würden das Geschehen vor Ort und das Geschäft aber weiterhin „kontrollieren und überwachen“.

