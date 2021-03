In Hattingen hat sich ein Auto überschlagen. Die drei Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Unfall Auto mit drei Insassen überschlägt sich in Hattingen

Hattingen. In Hattingen hat sich ein Auto überschlagen. Die drei Insassen mussten in Krankenhäuser. Einen Tag zuvor ereignete sich ein fast gleicher Unfall.

Hattingen: Auto überschlägt sich auf der Felderbachstraße

Der Unfall ereignete sich gegen 22.45 Uhr auf der Felderbachstraße, auf Höhe der Hausnummer 91. Nachdem sich das Auto überschlagen hatte, blieb es auf der Seite liegen. Die drei Menschen konnten es selbstständig verlassen. Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten die Menschen und brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die Ursache für den Unfall nannte die Polizei nicht.

Vor Ort streute die Feuerwehr auslaufende Betriebsmittel ab. Gleichzeitig wurde der Brandschutz sichergestellt und die Fahrzeugbatterie abgeklemmt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Gleicher Ort, gleicher Unfall, einen Tag vorher

Schon am Montag kam es laut Deutscher Presseagentur auf der Felderbachstraße zu solch einem Unfall. Ein 21-jähriger Düsseldorfer mit seinen beiden Beifahrer, 21 und 20, verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto. Es überschlug sich und rutschte über das Dach auf die linke Fahrzeugseite. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.