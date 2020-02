Hattingen IHK-Ausbildungsmesse und Wirtschaftsjuroren

Die fünfte IHK-Ausbildungsmesse Hattingen fand im Reschop-Carré statt. Sie ergänzt die bereits etablierten Ausbildungsmessen in Ennepetal und Bochum und will einen Überblick verschaffen, wo und in welchen Berufen man in Hattingen seine Karriere starten kann – auch mit einer dualen Ausbildung.

Die Wirtschaftsjuroren Mittleres Ruhrgebiet waren auch bei der Messe. Sie boten einen Bewerbungsmappen-Check, gaben Bewerbungstipps und händigten die Broschüre „JobGuru“ aus.