Ausbildung Hattingen: Weniger Azubis, mehr Work-Life-Balance

Nicht nur im Handwerk, sondern in vielen anderen Bereichen gibt es in Hattingen und Sprockhövel offene Ausbildungsstellen.

Hattingen / Sprockhövel. Junge Menschen haben immer weniger Interesse an einer Ausbildung - und Firmen mehr Probleme, Fachpersonal zu finden. Dabei gibt es freie Stellen.

Für Jugendliche und junge Erwachsene ist eine Ausbildung offenbar immer unattraktiver. Im Jahr 2023 ist die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge in Hagen und im Ennepe-Ruhr-Kreis im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 18 auf 2889 gesunken. Im langjährigen Vergleich ist das kein gutes Ergebnis. Dabei gibt es genügend Bedarf und freie Stellen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Die Zahl der Neuabschlüsse blieb um fast neun Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019, teilt die Agentur für Arbeit mit. Die größten Rückgänge hatten freie Berufe, den größten Zuwachs, wenn auch auf sehr niedrigem Niveau, unerwartet das Handwerk. „Die Entwicklung der Ausbildungsverträge spiegelt den Trend am Ausbildungsmarkt wider: Mehr (auch) unbesetzte Ausbildungsstellen, weniger interessierte junge Menschen“, so die Chefin der Agentur für Arbeit Hagen, Katja Heck.

Lesen Sie auch:

„Vor 16 Jahren hatten wir mal über 3700 Ausbildungsverträge, seitdem werden es fast kontinuierlich weniger. Die Gewinnung von Jugendlichen für eine duale Ausbildung bleibt eine der zentralen Herausforderungen zur Sicherung des künftigen Fachkräftebedarfs.“

Betriebe müssen Anreize bieten

Hier sieht die Agenturchefin alle in der Verantwortung: „In erster Linie müssen die Ausbildungsbetriebe für die Jugendlichen attraktiv sein. Dazu gehört heute zum Beispiel die Teilnahme an Ausbildungsmessen, Schulpartnerschaften, Praktika und eine frühzeitige Bindung an die Eltern nach Abschluss des Bewerbungsprozesses. Außerdem spielen die Kultur in einem Unternehmen, die Karrierechancen und Work-Life-Balance immer noch eine große Rolle bei der Berufswahl.“

Steigende Arbeitslosigkeit in Hattingen und Sprockhövel

Auf dem Arbeitsmarkt haben sich die Ausläufer einer schwachen Herbstbelebung im Ennepe-Ruhr-Kreis auch im Dezember gehalten und weniger Menschen waren arbeitslos. Aber: Gegen den Trend stiegen die Zahlen in Sprockhövel (+ 15 auf 546 Arbeitslose) und Hattingen (+ 49 auf 1826). Die Arbeitslosigkeit in den EN-Städten insgesamt war zum Jahresende durchschnittlich um 2,5 Prozent höher als genau ein Jahr zuvor.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns.

„Eher ungewöhnlich ist die für den Dezember erfreulich belebte Kräftenachfrage“, so Katja Heck, Chefin der Agentur für Arbeit. Die größte Kräftenachfrage hatten Personaldienstleister (63), das verarbeitende Gewerbe (35 Stellen), freiberufliche Arbeitgeber (Rechtsanwälte, Steuerberater etc., 31 Stellen für Assistenzkräfte) sowie das Baugewerbe (26), der Handel (26) und das Gesundheits- und Sozialwesen (23). Die öffentliche Verwaltung meldete 17 Stellen. Die gesamte EN-Logistik hatte auch im Dezember maximal zwei neue Stellenangebote.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

„Vor dem Hintergrund des sich weiter verschärfenden Arbeits- und Fachkräftebedarfs müssen wir auch die berufliche Integration insbesondere von ukrainischen Geflüchteten auf dem Arbeitsmarkt im Ennepe-Ruhr-Kreis beschleunigen“, so Heck. Sie sieht Geflüchtete als großes Potenzial zur Verkleinerung der Fachkräftelücke. „Ich appelliere daher an alle Arbeitgeber im Kreis, sich für die ‚Job-Turbo‘-Initiative zu öffnen und Geflüchteten eine Chance zu geben. Hierfür suchen wir Unternehmen, die der Arbeitgeber-Service im weiteren Verlauf der Beschäftigung unterstützen wird. Ich bin überzeugt, dass dies eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten sein kann.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen