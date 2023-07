Dieses Werk von Liane Lonken aus der Serie „Totholz“ ist in der neuen Ausstellung im LWL-Museum Henrichshütte in Hattingen zu sehen.

LWL Auf der Henrichshütte in Hattingen gibt es bald Wald-Leben

Hattingen. „Wald-Leben“ zieht bald ins LWL-Museum Henrichshütte in Hattingen ein. Das heben sich Liane Lonken und Ilona Reinhardt dabei gedacht.

„Wald-Leben“ heißt eine neue Ausstellung im LWL-Museum Henrichshütte, in der ab Freitag (14.7.) Werke von Liane Lonken und Ilona Reinhardt zu sehen sind. Die Künstlerinnen haben sich mit dem Thema „Wald“ in seinen verschiedenen Facetten auseinander gesetzt.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

>>> Lesen Sie auch:

Der Wald spiele für den Menschen eine wichtige Rolle, so der LWL: Er dient als Ort der Erholung und Entspannung, als Ort zum Durchatmen und zur Beruhigung, als Sehnsuchtsort und Ort der Stille und manchmal auch als romantisierender Kirchenersatz. Der Wald ist Biotop, Zufluchtsort und Existenzraum für Tiere und Pflanzen.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Gleichzeitig dezimieren Waldbrände, Brandrodungen, Gifte, Schädlinge und Dürren die Baumbestände. Auch die Klimaerwärmung wirkt sich auf den Baumbestand aus. Im Wald selbst zeichnen sich eben diese Veränderungen durch umgestürzte oder vertrocknete Bäume ab.

Künstlerinnen lassen sich vom Wald inspirieren

Von all dem lassen sich die Künstlerinnen Liane Lonken und Ilona Reinhardt inspirieren. Darum findet die Ausstellung „Wald-Leben“ Bilder für die unterschiedlichen Zustände des Waldes. In Malerei und Installationskunst, in Projektionen und Zeichnungen wird der Wald als Sehnsuchtsort, als symbiotisches System oder auch als Ort der Zerstörung gezeigt.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Die Ausstellung wird am Freitag, 14. Juli, um 18 Uhr eröffnet. Eine Begrüßung erfolgt durch Museumsleiter Robert Laube, Dr. Jutta Höfel gibt eine Einführung in die Ausstellung. Der Eintritt ist frei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen