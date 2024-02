Hattingen. Der Realschule in Hattingen fehlen Räume. Weil Pavillons marode sind, mussten sie von heute auf morgen geschlossen werden. Eine Lösung dauert.

Die Probleme an Hattingens Schulen reißen nicht ab. Nach dem riesigen Platzproblem, das auf das Gymnasium Waldstraße zukommt, gerät nun auch die Realschule Grünstraße in Schwierigkeiten. Mehrere Klassenräume in Nebengebäuden mussten nach dem Befall mit Ratten geschlossen werden.