Hattingen. Knifflige Rätsel lösen in inspirierender Umgebung: Das bieten Escape Rooms. Auch in Hattingen gibt‘s nun so ein Event. Was es damit auf sich hat.

Escape Rooms sind schwer angesagt. Die spannenden Denkspiel-Abenteuer, bei denen man unter Zeitdruck die Lösung finden muss, um als Sieger den Escape Room zu meistern, faszinieren Jung und Alt. Bislang nur in umliegenden Städten zu finden, hat nun auch in Hattingen eine solche ganz besondere Spielstätte eröffnet – im Schulzentrum an der Lindstockstraße.