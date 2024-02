Hattingen. Wohlfühl-Atmosphäre will der neue Eigentümer des Reschop Carrés in Hattingen schaffen. Kunden haben da viele Ideen – so kommen die Vorschläge an.

Der neue Eigentümer des Reschop Carrés hat angekündigt, das Einkaufszentrum in Hattingens Mitte weiterzuentwickeln. Die Saller Unternehmensgruppe aus Weimar, die den Komplex im Herbst übernommen hat, will „einen Ort mit Wohlfühl-Atmosphäre schaffen“, so die Aussage im Dezember. Die WAZ-Leserinnen und -Leser haben bereits ganz konkrete Vorstellungen, was passieren sollte. Sie haben sich zuhauf gemeldet.