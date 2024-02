Hattingen. Der Zeitpunkt, zu dem Hattingens Gymnasium Waldstraße nicht mehr alle Schüler unterbringen kann, rückt näher. Eine Lösung wurde jetzt abgelehnt.

Am Gymnasium Waldstraße wird die Zeit immer knapper, die Schulleitung verzweifelt: „Es ist beschämend, was die Stadt Hattingen macht“. Denn noch immer ist keine Lösung für die Platznot in Sicht. Neben dem erforderlichen Neubau ist auch eine Übergangslösung Zukunftsmusik. Einer Möglichkeit hat die Bezirksregierung jetzt einen Riegel vorgeschoben.