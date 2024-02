Hattingen. In einem Handyladen in Hattingen waren Dutzende Kunden betrogen worden. Bestellte Handys kamen nie an oder Verträge wurden nicht gekündigt.

„Ich hab mich von dem Mann so einlullen lassen, wie blöd konnte ich sein“, fragt sich eine 82-jährige Hattingerin heute. Sie ist nur eines von Dutzenden Opfern, die in einen Telefonladen auf der Heggerstraße betrogen wurden. Doch der Betrüger kommt nicht ungeschoren davon.