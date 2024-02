Hattingen. Die Hotels in Hattingen sind auf Anfragen von Gästen aus ganz Europa vorbereitet. So groß ist die Nachfrage nach Zimmern im Zeitraum der Spiele.

Die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Für viele Fußballfans ein Grund zur Freude. Besonders weil in NRW in vier Stadien Spiele ausgetragen werden - als einziges Bundesland Deutschlands sind wir mit vier Standorten vertreten: in Köln, Gelsenkirchen, Dortmund und Düsseldorf werden sich im Juni die Fußballgrößen aller teilnehmenden Länder messen. Und so bietet sich ein Aufenthalt in Hattingen an.