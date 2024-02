Hattingen. E-Scooter können schon geliehen werden, ebenso Autos – bald rollen auch Leih-Fahrräder durch Hattingen. Alle Infos zu Standorten und den Kosten.

Carsharing und E-Scooter-Verleih gibt es in Hattingen schon. Nun kommen Leih-Fahrräder hinzu. Bereits am 1. Mai geht das Verleihsystem von Metropol-Rad-Ruhr an zehn Standorten an den Start.