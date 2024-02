Hattingen/Essen. In einer Wohnung in Hattingen soll es zu schweren Missbrauchstaten gekommen sein. Jetzt hat es den Prozess-Auftakt am Landgericht Essen gegeben.

Wenn die Anklage stimmt, dann hat dieser Mann alles zerstört, was in einer Familie wichtig ist: Vertrauen, Liebe, Zuneigung. Immer wieder soll der 37-Jährige seine Stieftochter sexuell missbraucht haben. Tatort war angeblich eine Kellerwohnung in Hattingen. Seit Dienstag steht der schwergewichtige Angeklagte in Essen vor Gericht – und kann es angeblich selbst nicht fassen.