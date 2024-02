Hattingen. Der Angriff eines Polizeihundes, der eine Seniorin in Hattingen entstellt hat, kommt vor Gericht. Angeklagt ist der Hundeführer der Polizei.

Der Angriff eines Polizeihundes auf eine 73-Jährige in Hattingen hat ein gerichtliches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft Essen klagt den Hundeführer an - er muss sich noch in diesem Jahr vor dem Amtsgericht verantworten.