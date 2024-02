Hattingen. Querdenker versammelten sich für einen Autokorso und Kundgebungen. Eine Gegendemonstration zog durch Hattingen. Ganz friedlich blieb es nicht.

Hattingen war am Sonntag (18.2.) Schauplatz mehrerer Proteste. Schon am Vormittag hatten sich die Querdenker versammelt und fuhren in einem Autokorso durch die Stadt. Am frühen Nachmittag formierte sich auch eine Gegendemonstration mit Hunderten Teilnehmern.