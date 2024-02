Hattingen. Auf dem Schützenplatz Hattingen brüllen Teilnehmende Presse nieder. Die Polizei greift ein. Demomotto: Hattingen für Neuwahlen, gegen Faschismus

Massiv wird die Presse bei der Kundgebung des Autokorsos „Hattingen für Neuwahlen und gegen Faschismus“ am Sonntag (18.2.) an ihrer Arbeit gehindert. Der Korso startete an der Henrichshütte, führte über den Schützenplatz hin zum Reschop Carré.