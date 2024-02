Hattingen. Cannabis wird legalisiert. Wo in Hattingen Verbotszonen liegen und wo das Kiffen bald legal sein kann, zeigt unsere interaktive Übersichtskarte.

Die Legalisierung von Cannabis wird kommen: Am 1. April 2024 soll der Besitz und der Konsum legal werden. Das heißt aber nicht, dass Konsumenten in Zukunft einfach mit einer „Kräuterzigarette“ in der Hand durch die Fußgängerzonen flanieren dürfen. Trotz der Legalisierung gibt es Regeln. Wo gekifft werden darf und wo nicht.