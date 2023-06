Apotheken-Streik: Die Notdienste in Hattingens Umgebung

Apotheken sind in Hattingen und Sprockhövel am Mittwoch (14.6.) nicht zu erreichen. (Symbolbild).

Hattingen/Sprockhövel. Die Apotheken streiken am heutigen Mittwoch (14.6.) in Hattingen, Sprockhövel und dem ganzen Land. Hier geht’s zu den Notdienst-Einrichtungen.

Die Apotheken streiken am heutigen Mittwoch: Aus Protest gegen die Fehlentwicklungen in der Arzneimittelversorgung bleiben die Apotheken in Hattingen, Sprockhövel und dem gesamten EN-Kreis geschlossen.

„In dringenden Fällen ist die Versorgung über die Notdienstapotheken gesichert“, sagt der Sprockhöveler Michael Mahl, Vorsitzender der Bezirksgruppe Ennepe-Ruhr im Apothekerverband Westfalen-Lippe (AVWL).

Die Apotheken fordern Maßnahmen gegen die Lieferengpässe, beispielsweise Handlungsfreiräume, um ihre Patienten zu versorgen. Zudem dringen sie auf einen Abbau bürokratischer Anforderungen, ein Verbot von Regressforderungen durch die Krankenkassen sowie eine Erhöhung der Vergütung. Diese sei in den vergangenen 20 Jahren nur ein einziges Mal angepasst und zuletzt trotz drastisch steigender Kosten sogar gekürzt worden.

Notversorgung gesichert

Die Versorgung ist am heutigen Mittwoch durch Notdienst-Apotheken gewährleistet, teilen die Apotheken mit: Die von Hattingen aus am nächsten liegenden Apotheken sind die Mark-Apotheke, Karl-Friedrich-Straße 123, in Bochum-Weitmar (0234 470112) sowie die Bunsen-Apotheke, Dahlhauser Straße 182, in Essen-Horst (0201 532305).

