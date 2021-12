Der neue digitale AOK-Zuckerkompass schärft das Bewusstsein für weniger Zucker bei Schülerinnen und Schülern in Hattingen.

Ernährung AOK bietet Schulen in Hattingen einen Zuckerkompass an

Hattingen. Das neue interaktive Unterrichts-Programm der AOK fördert die Ernährungskompetenz. So können die Schulen in Hattingen darauf zugreifen.

Die wenigsten Jugendlichen im Ennepe-Ruhr-Kreis kennen ihren Zuckerkonsum. Denn Zucker versteckt sich in vielen Lebensmitteln, auch in Produkten, die gar nicht süß schmecken. Mit dem AOK-Zuckerkompass steht Lehrerinnen und Lehrern im Ennepe-Ruhr-Kreis nun ein digitales Programm zur Prävention und Gesundheitsförderung für den praktischen Unterricht in der Schule zur Verfügung.

Es wurde speziell für die fünften bis achten Klassen an weiterführenden Schulen entwickelt und setzt auf einen Mix aus verschiedenen interaktiven Methoden der Wissens- und Kompetenzvermittlung rund um das Thema Zucker.

„Ziel ist es, das Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler hinsichtlich ihres täglichen Zuckerkonsums zu schärfen und so ihre Ernährungskompetenz zu stärken“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.

Der AOK-Zuckerkompass kann unter www.aok.de/zuckerkompass kostenfrei heruntergeladen werden.

Rund 90 Gramm Zucker verzehrt ein Mensch in Deutschland pro Tag. Das sind etwa 30 Stück Würfelzucker. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt aber, nicht mehr als zehn Prozent der täglichen Kalorien als Zucker aufzunehmen. Das entspräche einer Menge von circa 50 Gramm. Und diese Höchstmenge ist schnell erreicht.

Der AOK-Zuckerkompass als digitales Medium will das Thema im Unterricht platzieren, auf interaktive Weise Wissen rund um den Zucker vermitteln und zur Diskussion anregen – mit dem langfristigen Ziel, den Zuckerkonsum in den Familien zu reduzieren.

