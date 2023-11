Viel Verkehr – auch laut? Dieses Archivbild zeigt die Bredenscheider Straße (L 651) in Hattingen.

Aktionsplan An welchen Straßen in Hattingen gibt es besonders viel Lärm?

Hattingen. Autos, Motorräder und Lkw machen Lärm – und ab Montag (13.11.) kann jeder in Hattingen, an welcher Straße es ihm zu laut ist. So funktioniert’s.

Auf welchen Straßen ist es in Hattingen besonders laut? Jeder darf seine Meinung dazu abgeben – schon am Montag (13.11.) geht’s los.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Autos, Motorräder und Lkw machen jede Menge Lärm. Das ist keine neue Erkenntnis und längst erfasst. In Hattingen etwa sind die folgende Hauptverkehrsstraßen von der Lärmkartierung erfasst: L 439 (Kohlenstraße) in Niederbonsfeld zwischen den Stadtgrenzen Essen-Kupferdreh und Velbert; die L 651 (Wuppertaler Straße / Bochumer Straße / Martin-Luther-Straße / Bredenscheider Straße) in ihren gesamten Verlauf; L 705 (Hüttenstraße / August-Bebel-Straße) zwischen Reschop-Kreuzung und Kosterbrücke; L 924 (Nierenhofer Straße) zwischen Reschop-Kreuzung und Stadtgrenze Velbert-Nierenhof; L 924 (Schulstraße / Blankensteiner Straße / Wittener Straße) zwischen Stadtmitte und dem Steinenhaus im Hammertal.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Von Montag, 13. November, bis Mittwoch, 13. Dezember, können nun auch alle Bürgerinnen und Bürger mitteilen, wo es ihrer Meinung nach zu laut ist – über das Online-Portal Tetraeder.

>>> Lesen Sie auch:

„Es wird ein Freitextfeld geben, in dem Interessierte ihre Situation schildern können“, erklärt Stadtsprecher Julian Mawick. dem werde man im Anschluss nachgehen.

Ziel ist ein neuer Lärmaktionsplan, mit dem es Maßnahmen zur Minderung der Lärmbelastung gerben und ruhige Gebiete schützen soll. Die EU-Umgebungslärmrichtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, in einem Turnus von fünf Jahren Lärmkarten und darauf aufbauend Lärmaktionspläne zu erstellen.

+++ Kennen Sie unseren Familien-Newsletter? Hier anmelden – und Freizeit-Tipps und vieles mehr erhalten +++

Die Planung erfolgt in zwei Phasen: Die Eingaben werden zunächst ausgewertet und bei der Erstellung des Planentwurfs berücksichtigt. In einigen Monaten findet eine zweite Öffentlichkeitsbeteiligung mit dem Entwurf des Aktionsplans statt. Nach Auswertung dieser Phase wird der Lärmaktionsplan schlussendlich aufgestellt.

Der direkte Link zur Umfrage lautet https://www.o-sp.de/hattingen/plan/planungskonzepte.php. Wer analog an der Umfrage teilnehmen möchte, meldet sich bei Lars Ruch unter 02324 204-5212 oder l.ruch@hattingen.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen